شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الإطاحة بخالد بوطيب لتدعيم الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو نادى الزمالك، الإطاحة بالغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق، والاستغناء عن خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الزمالك فى الاستغناء عن خالد بوطيب للتعاقد مع مهاجم سوبر بجانب المغربى أشرف بن شرقى الذى تم التعاقد معه مؤخرًا، أو إعادة الكونغولى كابونجو كاسونجو حال عدم التوصل لاتفاق مع مهاجم جديد.

ولم يقدم خالد بوطيب مستوى جيد منذ انضمامه لصفوف الزمالك فى بداية الموسم الكروى الحالى، حيث شارك اللاعب فى 11 مباراة مع الأبيض بالدورى، أحرز خلالهما 4 أهداف فقط وصنع هدف.

وكان الزمالك على بعد خطوات من التعاقد مع الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة، بعد الاتفاق على سداد الأبيض 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى اثنين من اللاعبين للفريق الفيومى، إلا أن المفاوضات تعثرت بعدما طلب أنطوى الحصول على مليون و300 ألف دولار، فى الوقت الذى يصل راتب اللاعب الأجنبى بالقلعة البيضاء لـ400 ألف دولار.