شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستقر على كرواتيا لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على اختيار كرواتيا لإقامة معسكر خارجى لذئاب الجبل، وذلك فى إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد الذى ينطلق فى 19 سبتمبر.

كان النحاس قد منح لاعبى ذئاب الجبل أجازة لمدة 10 أيام، وذلك بعد انتهاء الفريق من مسابقة الدورى العام بمباراة الأهلى الأخيرة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى العام فى الموسم الجارى برصيد 48 نقطة، وكان فريق ذذئاب الجبل قد خسر فى المباراة الأخيرة بالدورى أمام النادى الأهلى بنتيجة 3/1، ليتوج المارد الأحمر عقب المباراة بطلاً للدورى العام.