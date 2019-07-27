شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يدرس مفاجأة الأهلى بأيمن حفنى فى القمة 118 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس خالد جلال المدير الفنى للزمالك الدفع بأيمن حفنى صانع ألعاب الفريق فى التشكيل الأساسى فى مواجهة الأهلى، فى القمة 118، التى ستجمعهما فى الثامنة من مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز.

ويأتى دراسة خالد جلال الدفع بأيمن حفنى على حساب واحد من الثنائى محمد إبراهيم أو إبراهيم حسن، حيث سيتم حسم ذلك الأمر الليلة من المران الأخير للفريق الأبيض الذى سيقام على استاد برج العرب.

وفضل الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة خالد جلال، الدخول فى معسكر مبكر قبل مباراة القمة بـ48 ساعة فى برج العرب لتوفير حالة من الهدوء والتركيز، خاصة أن الفريق الأبيض بات لا يمتلك أى فرصة سوى تحقيق الفوز على الأحمر لتعويض جماهيره ضياع بطولة الدورى هذا الموسم، بعدما احتل المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 72 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الأهلى المتوج باللقب برصيد 77 نقطة، للمرة الـ41 فى تاريخ القلعة الحمراء.