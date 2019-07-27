شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تفوز برونزية بطولة العالم 50 متر فراشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت السباحة العالمية فريدة عثمان بالميدالية البرونزية فى بطولة العالم بسباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.47. Advertisements وتأهلت السباحة المصرية فريدة عثمان إلى نهائى منافسات 50 متر فراشة فى بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في كوريا الجنوبية. واحتلت فريدة عثمان المركز الخامس فى منافسات نصف النهائي بزمن قدره 25.79 ثانية لتحجز مقعدها في النهائي المقرر إقامته بين أفضل 8 لاعبات فى العالم.

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