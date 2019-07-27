شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختار استاد الإسماعيلية ملعبا لمبارياته بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر النادى المصرى اتحاد الكرة بتحديد استاد الإسماعيلية ملعبا لمبارياته فى الكونفدرالية الأفريقية.

ويشهد استاد النادى المصرى ببورسعيد عملية إصلاحات كبيرة، ستحرم المصرى من اللعب عليه بحضور الجماهير، لذا اختار النادى البورسعيدى استاد الاسماعيلية، كما تم إخطار الكاف بالملعب.

ويواجه المصرى الفائز بين مقديشيو سيتى الصومالى، وماليندى من تنزانيا ، فى دور الـ64 من البطولة، وستقام مباراة الذهاب أحد أيام 13 أو14 أو 15 سبتمبر ، و الإياب أحد أيام 27 أو28 أو29 من نفس الشهر.

وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلى يوم 29 يوليو، فيما تحدد يوم 31 يوليو موعداً لنهاية القيد الأفريقى للأندية المصرية الأربعة المشاركة فى بطولتى الأندية الأفريقية، وهى الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى، وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقى المقرر 30 يونيو وأمهلها شهراً إضافياً بناءً على طلب الاتحاد المصرى.