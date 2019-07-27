نور الشربينى تهنئ فريدة عثمان ببرونزية بطولة العالم للسباحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نور الشربينى، بطلة العالم للاسكواش والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، على تهنئة البطلة المصرية فريدة عثمان بعد تتويجها ببرونزية بطولة العالم للسباحة. وكتبت نور الشربينى عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، "مبرووك لفريدة عثمان التتويج ببرونزية منافسات 50 متر فراشة فى بطولة العالم للسباحة، وبالتوفيق فى أولمبياد طوكيو إن شاء الله". وفازت السباحة العالمية فريدة عثمان بالميدالية البرونزية فى بطولة العالم بسباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.47. Advertisements وتأهلت السباحة المصرية فريدة عثمان إلى نهائى منافسات 50 متر فراشة فى بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في كوريا الجنوبية. واحتلت فريدة عثمان المركز الخامس فى منافسات نصف النهائي بزمن قدره 25.79 ثانية لتحجز مقعدها في النهائي المقرر إقامته بين أفضل 8 لاعبات فى العالم.

نور الشربيني

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