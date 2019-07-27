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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت الموافق 27/7/2019 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلى يختتم استعداداته للزمالك الليلة فى برج العرب، والزمالك يضع خطة إيقاف جبهة معلول فى القمة 118.

الأهلى يختتم استعداداته للزمالك الليلة فى برج العرب

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اليوم استعداده لمواجهة الزمالك التى تقام مساء غد على استاد برج العرب، فى ختام منافسات الدورى العام للموسم 2018-2019، والذى توج الأهلى بلقبه رسمياً بعد الفوز على المقاولون العرب.

الزمالك يضع خطة إيقاف جبهة معلول فى القمة 118

حرص الجهاز الفنى للزمالك على دراسة مباراة الأهلى الأخيرة عن طريق متابعة تسجيل لقاء المقاولون العرب، التى فاز بها الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، للوقوف على بعض النقاط التى سيبنى عليها خطته لحصد الثلاثة نقاط لمصالحة الجماهير البيضاء بالفوز فى الديربى بعد ضياع لقب الدورى.

الجبلاية تخصص جائزة لأفضل لاعب خلقاً هذا الموسم وللجماهير فى المقبل

قرر مسئولو اتحاد الكرة تخصيص جائزة لأفضل اللاعبين خلقاً فى بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2018 -2019 والذى سينتهي يوم الأحد المقبل بمباراة الأهلي و الزمالك فى الجولة الـ34 ، وذلك فى إحتفالية خاصة للأهلي بصفته بطل الدوري و تسليم درع البطولة خلال الاحتفالية إلى جانب جائزة لأفضل لاعب و أفضل حارس وحكم ، للتأكيد على أهمية الإلتزام فى المباريات وعدم الخروج عن النص وتحفيز الجماهير على التركيز فى التشجيع لفريقهم فقط.

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جلسات مكثفة فى الأهلي لإعلان قائمة الراحلين عقب مباراة الزمالك

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسات مكثفة من أجل الانتهاء من قائمة الفريق وإعلانها عقب مباراة الزمالك غدا الأحد.

اتحاد الكرة يرفض تعيين حكم رابع مصرى فى قمة الأهلى والزمالك

رفضت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين حكم رابع مصرى فى مباراة القمة التى تجمع الأهلي والزمالك غدًا الأحد على ملعب برج العرب فى الإسكندرية، ضمن ختام الدورى الممتاز.

رسميا.. طاقم حكام مجرى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك

قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إسناد مباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك غداً إلى طاقم حكام من المجر.

ختام مبهر للبعثة المصرية فى هونج كونج لناشئى الاسكواش بـ4 ميداليات ذهبية

أسدل الستار اليوم، السبت، على منافسات بطولة هونج كونج الدولية المفتوحة لناشئى الاسكواش، وحققت البعثة المصرية نتائج متميزة.