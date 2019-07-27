شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى إسبانيا يدعم منتخب شباب اليد بفندق الإقامة قبل مواجهة فرنسا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى شوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب فى كأس العالم المقام فى إسبانيا، حضور عمر سليم سفير مصر فى إسبانيا لمقر فندق إقامة البعثة قبل ساعات من مواجهة فرنسا فى قبل النهائى المحدد لها السادسة مساءً.
وقال مصطفى شوقى لـ"الخليج 365"، إن السفير عقد معه جلسة للاطمئنان على أحوال الفريق والاسمتاع إلى أى مطالب البعثة لتذليل كافة سبل الراحة للفريق، مؤكداً حضوره لقاء الليلة لمؤازرة أحفاد الفراعنة.
وضرب المنتخب الوطنى لشباب اليد موعدًا مع نظيره الفرنسى فى مواجهة نصف النهائى المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت، فى مواجهة صعبة للفريقين.
وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 ، بينما تأهل منتخب الديوك بالفوز على الدنمارك بنتيجة 35 / 23 الخميس الماضى، قبل أن يحصل المنتخبان على راحة من المباراة أمس الجمعة.
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