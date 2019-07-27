شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى إسبانيا يدعم منتخب شباب اليد بفندق الإقامة قبل مواجهة فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى شوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخب الشباب فى كأس العالم المقام فى إسبانيا، حضور عمر سليم سفير مصر فى إسبانيا لمقر فندق إقامة البعثة قبل ساعات من مواجهة فرنسا فى قبل النهائى المحدد لها السادسة مساءً.

وقال مصطفى شوقى لـ"الخليج 365"، إن السفير عقد معه جلسة للاطمئنان على أحوال الفريق والاسمتاع إلى أى مطالب البعثة لتذليل كافة سبل الراحة للفريق، مؤكداً حضوره لقاء الليلة لمؤازرة أحفاد الفراعنة.

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