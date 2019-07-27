سنعيد الفارق لخمس نقاط".. هل "تنقلب" نبوءة ساسي قبل القمة 118 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

قبل مواجهة القمة فى نهاية مارس الماضي دخل فرجاني ساسي نجم الزمالك وعلي معلول نجم الأهلي في حوار كوميدي خلال معسكر المنتخب التونسي استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .

ونشر يوسف المساكني نجم منتخب تونس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" قبل القمة حواراً بين الثنائى الذي حمل نبوءة لفرجاني ساسي تحققت قبل مواجهة القمة 118 التى تلعب غداً الأهلي الذى حسن لقب الدوري الممتاز

وقال فرجاني ساسي "سنعيد الفارق لخمس نقاط ".

الزمالك كان يتصدر جدول الترتيب قبل مواجهة الأهلي بفارق نقطتين وكان يقصد ساسي الفوز على منافسه التقليدي إلا أن المواجهة انتهت بالتعادل.

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وفرط الزمالك فى صدارة جدول الدوري قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية ثم تعادل مع الجونة في عودة البطولة المحلية ليرتفع الفارق بين القطبين إلى 5 نقاط وهو ما أشار له نجم الزمالك.

ويتصدر الأهلى صدارة الترتيب برصيد 77 نقطة مقابل 72 نقطة للزمالك قبل مواجهتهما في القمة 118.

وغاب علي معلول عن قائمة تونس التى شاركت ببطولة أمم أفريقيا 2019 إلا أنه استطاع أن يتصدر جدول ترتيب هدافي فريقه في الدوري برصيد 7 أهداف متفوقاً على جميع المهاجمين.