محمد عطوة يعود لقائمة اهتمامات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قرر مسؤولو الزمالك عقد جلسة جديدة مع المدافع المصري محمد عطوة بعد فسخ عقده مع نادي الرائد السعودي، من أجل حسم ملف ضمه لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" مساء اليوم السبت، أن النادي سبق واتفق على كافة التفاصيل الخاصة بتعاقد اللاعب مع النادي.

وأضاف أن النادي سيعقد جلسة مع عطوة بعد الانتهاء من مباراة القمة أمام الأحد المقرر لها غدًا الأحد بالدوري، من أجل إنهاء كافة إجراءات التعاقد، في ظل ترحيب اللاعب بالانتقال للزمالك.

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وانضم عطوة إلى صفوف الرائد في يناير 2018 قادمًا من الاتحاد السكندري، وقدم مستويات جيدة رفقة الفريق السعودي مما لفت إليه الأنظار.

ولعب صاحب الـ28 عاما طوال فترة تواجده مع النادي 28 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه في الفترة الحالية وسبق ودخل النادي في مفاوضات مع عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز لضمه.

جدير بالذكر أن الزمالك يضم بين صفوفه عددًا من المدافعين مثل الثنائي الدولي الأساسي محمود علاء ومحمود حمدي الونش بالإضافة إلى محمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام.