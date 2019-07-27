محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
ذكرت تقارير في الصحافة الأوغندية أن إدارة نادي بيراميدز اقتربت من التعاقد مع الدولي الأوغندي عبدول لومالا.
وذكرت صحيفة kawowo أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قد توجه إلى مصر يوم الجمعة من أجل اتمام التفاوض مع إدارة نادي بيراميدز.
وأضافت أنه انضم للفريق بعد طلب من الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني الحالي لبيراميدز والسابق لمنتخب أوغندا.
ولفت لومالا الأنظار إليه مع منتخب أوغندا في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي جرت على أرض مصر.
لومالا الذي يُجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح الأيمن والجناح الأيسر قضى مسيرته في السويد حيث لعب لأندية ميجيلبي ، كالمار، فاربيرجس، هلسينغبورج، فارنامو، سيريانسكا.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: بيراميدز يقترب من إعلان صفقة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.