تقارير: بيراميدز يقترب من إعلان صفقة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكرت تقارير في الصحافة الأوغندية أن إدارة نادي بيراميدز اقتربت من التعاقد مع الدولي الأوغندي عبدول لومالا.

وذكرت صحيفة kawowo أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قد توجه إلى مصر يوم الجمعة من أجل اتمام التفاوض مع إدارة نادي بيراميدز.

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وأضافت أنه انضم للفريق بعد طلب من الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني الحالي لبيراميدز والسابق لمنتخب أوغندا.

ولفت لومالا الأنظار إليه مع منتخب أوغندا في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي جرت على أرض مصر.

لومالا الذي يُجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح الأيمن والجناح الأيسر قضى مسيرته في السويد حيث لعب لأندية ميجيلبي ، كالمار، فاربيرجس، هلسينغبورج، فارنامو، سيريانسكا.