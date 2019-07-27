"عاشق الكارت الأصفر".. من هو المجري حكم لقاء القمة 118؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم رسميا، إسناد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز لطاقم حكام من دولة المجر بقيادة فيرنيتز كاراكو حكما للساحة.

ويلتقي الأهلي بنظيره الزمالك في القمة 118 غدا الأحد، ضمن ختام مباريات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي حسم بطولة الدوري الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون بثلاثة أهداف لهدف.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن حكم مباراة القمة 118:

فيرنيتز كاراكو هو حكم مجري ولد في الـ6 من إبريل عام 1983 (36 عاما) بمدينة نيرجهازا بالمجر.

تأهل كاراكو كحكم في عام 2008 بمدينته بالمجر.

وفي الأول من يناير عام 2016 تم ترقيته ليصبح حكما بالدوري المجري وكحكم معترف به من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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ويعتبر ترقيته ليصبح حكماً بالدوري المجري والاعتراف به كحكم في الفيفا في السنة ذاتها أمر غير معتاد، حيث يطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم عادةً أن يكون الحكم هو الحكم في دوري بلادهم لمدة سنة أو سنتين على الأقل قبل الترشيح ليكون حكما بالفيفا.

وقاد الحكم المجري 3 مباريات بالدوري المجري قبل ترقيته لكي يصبح حكماً محترفاً بالمجر.

وحصل كاراكو على جائزة أفضل حكم شاب في عام 2010.

وقاد كاراكو أول مباراة له في الدوري المجري في عام 2015، بين جيور تورنا أوزتالي وكيتشكيميتي تي إي.

وأدار الحكم المجري أول مباراة دولية له في عام 2017 بين قطر وأذربيجان والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1.

ويشتهر كاراكو بإشهاره للبطاقات الصفراء، حيث أشهر 261 بطاقة صفراء خلال 49 مباراة فقط، قادها في الدوري المجري.

وأدار الحكم المجري مباراة وحيدة خلال هذا الموسم كانت في الدور التمهيدي الأول لبطولة الدوري الأوروبي بين كيلمارنوك الاسكتلندي وكوناه كواي، والتي شهدت إشهار الحكم لـ6 بطاقات صفراء، منها بطاقتين صفراوين أدت إلى بطاقة حمراء وإشهاره لبطاقة حمراء مباشرة أيضاً بالمباراة.