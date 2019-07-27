أعلن ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي تعاقده مع المدافع الإسباني خيسوس فاييجو على سبيل الإعارة لموسم واحد من ريال مدريد اليوم السبت. وبات المدافع البالغ عمره 22 عاما أول لاعب ينضم لولفرهامبتون قبل انطلاق الموسم الجديد وسينضم لناديه الجديد بعدما حمل شارة قيادة إسبانيا في مسيرتها نحو الفوز ببطولة أوروبا تحت 21 عاما الشهر الماضي. وخاض فاييخو لاعب ريال سرقسطة السابق 19 مباراة في كل المسابقات مع ريال مدريد وسجل هدفا واحدا في الدوري الإسباني أمام فياريال في مايو/أيار. وسيبدأ فريق نونو إسبيريتو مسيرته في الدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي في 11 أغسطس/آب المقبل. لكن فاييخو ربما يظهر لأول مرة مع ولفرهامبتون عندما يواجه كروسيدرز ممثل أيرلندا الشمالية في إياب الدور التمهيدي للدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل. وفاز ولفرهامبتون ذهابا بهدفين دون رد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولفرهامبتون يضم فاييخو من ريال مدريد على سبيل الإعارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.