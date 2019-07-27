برشلونة يفوز على فيسيل كوبي

قاد كارليس بيريز فريقه برشلونة للتتويج بكأس راكوتين الودية، بعدما حقق فوزاً مريحاً على فيسيل كوبي الياباني بهدفين دون رد، في مباراة شهدت تجدد اللقاء بين أندريس إنييستا وزملائه السابقين في البرسا.

وفي هذا اللقاء الذي اقيم السبت بمدينة كوبي غربي اليابان أمام ما يقرب من 26 ألف متفرج، سجل بيريز ثنائية برشلونة (ق59) و(ق86) ليمنح الفوز لفريقه.

وتألق إنييستا صاحب الـ35 عاماً في أول مواجهة أمام فريقه السابق، الذي لعب بين صفوفه طوال مسيرته قبل الانتقال للنادي الياباني، في حين برز أداء الفرنسي عثمان ديمبيلي بين صفوف “البلوغرانا”.

كما شارك في المباراة أيضاً لاعبا برشلونة سابقاً وفيسيل كوبي حالياً، كل من ديفيد فيا وسيرجي سامبر، اللذان انضما للفريق الياباني هذا الموسم من الدوري الممتاز بالبلد الآسيوي، الذي بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي.