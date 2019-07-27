الارشيف / اخبار الرياضه

خضيرة يقترب من الدوري الإنجليزي

0 نشر
Alaa Ali 0 تبليغ

Advertisements

أورد تقرير صحافي في إيطاليا اليوم السبت تكهنات عن انتقال الألماني سامي خضيرة من اللعب في إلى .

وذكرت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي مهتم بضم خضيرة (32 عاماً)، مضيفة أن اللاعب يفضل العودة إلى ألمانيا لكنه لا يستبعد إمكانية الانتقال إلى انجلترا.

وبحسب الصحيفة، يرغب يوفنتوس في التخلص من الراتب السنوي المرتفع الذي يتقاضاه خضيرة.

Advertisements

وهناك تكهنات منذ أيام حول احتمال رحيل لاعب الوسط الألماني عن يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي من البطولات في إيطاليا وذلك بعد الموسم غير السعيد الذي أمضاه مؤخراً.

وكان خضيرة خضع لعملية جراحية في فبراير (شباط) الماضي بسبب عدم انتظام ضربات القلب وأعقب ذلك خضوعه لعملية في الركبة.

تجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس حصل الموسم المنصرم على بطولة الدوري الإيطالي للعام الثامن على التوالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خضيرة يقترب من الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا