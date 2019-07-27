تعرف على طاقم تحكيم قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها غدا الأحد، في ختام مسابقة الدوري الممتاز إلى طاقم دولي مجري بقيادة فيرينك كاراكو ( حكم ساحة ) ويعاونه كل من اشتيفان اولبرت و بولاش بوزاش (مساعدين) و ادام فوركش (حكم رابع). كانت لجنة الحكام قد خاطبت ثمانية اتحادات أوروبية، إلا أنها اعتذرت لبدء الحكام بها معسكرات إعداد للموسم الجديد. ويحل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضيفا على نظيره الأهلي في الثامنة مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز، ورغم حسم الفريق الأحمر الفوز بلقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الماضية والوصول للنقطة السابعة والسبعين وضمان الزمالك لوجوده بالمركز الثاني والمشاركة بدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بالوصول للنقطة رقم 72 بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية، إلا أن مباراة القمة تبقى لها مذاقها الخاص كونها بطولة خاصة بين القطبين الكبيرين.

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