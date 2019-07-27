نجم منتخب السنغال يقترب من اللعب بالدوري الإنجليزي

يقترب نادي واتفورد من ضم إسماعيلا سار نجم المنتخب السنغالي وفريق رين الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن واتفورد يجري مفاوضات مع نادي رين إيجابية للغاية، وقد تتم الصفقة، كما أن إدارة نادي واتفورد

واثقة من موافقة اللاعب على الشروط الشخصية عندما يتوصل الناديين لاتفاق نهائي.

وأضافت أن أجازة سار الذي يقضيها بعد انتهائه من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما وصل معهم إلى النهائي، قد

تأخر إتمام الصفقة.

ومن المتوقع أن يدفع نادي واتفورد مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني، في حين تطلب إدارة النادي الفرنسي مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني، ليكون أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي.

ويعد أندري جراي مهاجم بيرنلي السابق أغلى صفقة في تاريخ واتفورد، حيث انضم للنادي بمبلغ 18.36 في موسم 2017/ 2018.