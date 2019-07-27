توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بكأس راكوتين بعد تحقيق فوز على مضيفة فيسيل كوبى اليابانى بهدفين دون رند بالعاصمة اليابانية طوكيو. وشهدت المباراة مشاركة أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق بألوان قميص فيسيل كوبى فى أول ظهور أمام ناديه السابق منذ رحيله الصيف الماضى. وسجل برشلونة الهدفين عن طريق كارليس بيريز في الدقيقتين 59 و86 بعدما أهدر نجوم البارسا عدة فرص محققة أمام أصحاب الملعب. وتعد بطولة كأس راكوتين بطولة ودية، يستعد الفريق من خلالها للموسم الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. برشلونة يتوج بكأس راكوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.