بنى سويف يدعم صفوفه بـ 12 صفقة من العيار الثقيل

أعلن الكابتن ياسرالتونى مدير الكرة بنادى بنى سويف الرياصى ضم الفريق 12 صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المُقبل بالقسم الثاني، تحت قيادة الكابتن حسن موسى المديرالفنى لفريق بنى سويف وهم هارون إسماعيل، مدافع الترسانة لمدة 3 مواسم، وكمال البدوي، الظهير الأيمن لنادي سوهاج، ومحمود الحضري، حارس مرمى الحمام، لمدة 4 مواسم، ومحمد السيد “ميخا”، لاعب وسط نادي إف سي مصر، ومصطفى بلية، مهاجم بلدية المحلة.

كما تم التعاقد مع محمود مكي، صانع ألعاب طنطا، وأحمد الأمور، من أسوان، وبلال سالم، لاعب وسط إف سي مصر، وكريم محفوظ، حارس مرمى إف سي مصر، على سبيل الإعارة، وحسام البدري، الظهير الأيسر لبورتو السويس، ومحمود بكري، لاعب وسط الفيوم، وأحمد عبدالرازق، صانع ألعاب تحرير أسوان، إضافة إلى تجديد عقود كل من: معتز محروس، قائد الفريق، وحسام عيسى، لاعب وسط الفريق، ومحمد صادق مهاجم الفريق، ومصطفى الصفتي، وعبد الواحد عبد العزيز.

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