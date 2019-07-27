شاهد بث مباشر لمباراة شباب مصر لليد أمام فرنسا بنصف نهائى مونديال

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة منتخب مصر لكرة اليد للشباب بنظيره الفرنسي، فى السادسة مساء اليوم السبت، فى إطار نصف نهائى مونديال اليد للشباب، كما يواجه منتخب البرتغال نظيره الكرواتى بالدور ذاته، فى التاسعة مساء.

تأهل منتخب مصر لنصف النهائى، بعد أن حقق العلامة الكاملة بمرحلة المجموعات برصيد عشر نقاط، حيث حقق الفوز بخمس مباريات متتالية على منتخبات أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا، ثم أطاح بصربيا من ثمن النهائى قبل أن يقصى النرويج من ربع نهائى المونديال.

فى المقابل تأهل منتخب فرنسا لثمن النهائى كثالث مجموعته برصيد ست نقاط، حيث حقق ثلاثة انتصارات أمام نيجيريا وكوريا الجنوبية وأستراليا وتلقى هزيمتين أمام السويد ومصر،

ثم أطاح بإسبانيا مستضيف البطولة من دور الـ16، قبل أن يقصى الدنمارك من ربع النهائى ويضرب موعداً مع منتخب مصر فى المربع الذهبى.

ومن جانبه، أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بالبعثة عبر «الفيديو كونفرانس»، وحادث جميع اللاعبين والجهاز الفنى لتهنئتهم والإشادة بما حققوه، مؤكداً أنهم نموذج مشرف للشباب المصرى وخير سفراء للرياضة المصرية.

كما وعد صبحى بصرف مكافآت خاصة للاعبى المنتخب فى حالة تخطيهم فرنسا والتأهل إلى النهائى، مشيراً إلى متابعته جميع مباريات المنتخب بالبطولة، مؤكداً أن الفراعنة يستحقون التتويج باللقب لأنهم الأفضل على مستوى

المنتخبات المشاركة.

من جانبه أكد محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن التخطيط الجيد والمتابعة الدورية مع الجهاز الفنى واللاعبين وراء الإنجاز الكبير الذى وصل إليه المنتخب، الذى اقترب من إحراز كأس العالم للشباب للمرة الثانية فى تاريخه.

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وفى نفس السياق قال مصطفى شوقى رئيس البعثة، إن الجميع يأمل فى تحقيق البطولة من أجل إسعاد المصريين، مشيراً إلى أن الجيل الحالى قادر على التتويج بالمونديال لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية عالية.

كما هنأ هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد لاعبى منتخب الشباب والجهاز الفنى بقيادة طارق محروس، بعد التأهل لنصف نهائى المونديال.

وأكد نصر أنه فخور بهذا الجيل من اللاعبين الذى يعطى الأمل فى مستقبل كرة اليد المصرية، خاصة أن مصر مقبلة على استضافة بطولة العالم للرجال فى يناير 2021، مضيفاً أن المستوى الذى يقدمه لاعبو المنتخب يدعونا جميعًا للفخر.

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