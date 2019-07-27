وزير الشباب والرياضة يتفقد ستاد بنها الرياضي

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بجولة تفقدية داخل ستاد بنها الرياضي، للوقوف على أعمال التطوير وآخر المستجدات بـه.

جاء ذلك علي هامش مشاركته ماراثون للجري ببرنامج "وجهة مصر 2030"

بمحافظة القليوبية بمشاركة 5000 شاب وفتاة من أبناء المحافظة والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة العامة للسياحة الرياضية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي خلال الفترة من (25-27) يوليو الجاري.

أكد "صبحي" خلال جولته، أن الوزارة تهتم بتطوير كافة منشآتها الشبابية والرياضية لتكون جاهزة أمام النشء والشباب لممارسة الألعاب الفردية والجماعية وإقامة البطولات الرياضية المختلفة بها.

استمع وزير الشباب والرياضة خلال تفقده للملعب الرئيسي باستاد بنها على ما يحتاجه الاستاد من إمكانات إضافية ليستقبل كافة فرق الدوري بكافة مستوياته، بالإضافة إلي تطوير الفندق المقام داخل الاستاد، وتطوير حمام السباحة.