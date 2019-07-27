- 1/3
- 2/3
- 3/3
وقَّع رضا عبدالعال لاعب المنتخب المصري السابق والمحلل الرياضي الشهير، عقدًا حصريًّا مع شركة "قنوات"، على تقديم برنامج جديد من تقديمه موجه لكافة الوطن العربي، من المقرر الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأعرب رضا عبدالعال، في تصريحات له اليوم السبت، عن سعادته البالغة بالتعاون مع شركة "قنوات" وانضمامه لها لتقديم برنامج رياضيهو الأول من نوعه في الوطن العربي، متمنيًا أن ينال البرنامج وفكرته إعجاب مشاهديه ومتابعيه في مصر والعالم العربي.
ومن جانبه كشف خالد محمد جمال المدير العام لشركة "قنوات"، بأن البرنامج سيتم من خلاله مناشدة ومخاطبة كافة الجماهير المصرية وغير المصرية المهتمة بكرة القدموأوضاعها، وسيغطى البرنامج كافة المشاركات الرياضية العربية حول العالم ومن بينها البطولات العربية ودوري أبطال العرب، ومناقشة ما يحدث في أقوى الدوريات العربية الهامة مثل الجزائر وتونس والمغرب والسعودية والإمارات وغيرهم، بالإضافة إلى أهم الأحداث الكروية العالمية.
وأضاف المدير العام لشركة "قنوات" بأن البرنامج يهم المشاهد العربي مع مصر رضا عبدالعال.
يذكر أن شركة "قنوات" تعاقدت أيضًا على تولي إدارة الحسابات الرسمية للكابتن رضا عبدالعال ومحتوى الـ Digitalعلى اليوتيوب وفيسبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبدالعال يتعاقد مع "قنوات" لتقديم برنامج الأول من نوعه بالوطن العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.