الارشيف / اخبار الرياضه

رضا عبدالعال يتعاقد مع "قنوات" لتقديم برنامج الأول من نوعه بالوطن العربي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

وقَّع رضا عبدالعال لاعب المنتخب المصري السابق والمحلل الرياضي الشهير، عقدًا حصريًّا مع شركة "قنوات"، على تقديم برنامج جديد من تقديمه موجه لكافة الوطن العربي، من المقرر الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعرب رضا عبدالعال، في تصريحات له اليوم السبت، عن سعادته البالغة بالتعاون مع شركة "قنوات" وانضمامه لها لتقديم برنامج رياضي

هو الأول من نوعه في الوطن العربي، متمنيًا أن ينال البرنامج وفكرته إعجاب مشاهديه ومتابعيه في مصر والعالم العربي.

ومن جانبه كشف خالد محمد جمال المدير العام لشركة "قنوات"، بأن البرنامج سيتم من خلاله مناشدة ومخاطبة كافة الجماهير المصرية وغير المصرية المهتمة بكرة القدم

وأوضاعها، وسيغطى البرنامج كافة المشاركات العربية حول العالم ومن بينها البطولات العربية ودوري أبطال العرب، ومناقشة ما يحدث في أقوى الدوريات العربية الهامة مثل الجزائر وتونس والمغرب والسعودية والإمارات وغيرهم، بالإضافة إلى أهم الأحداث الكروية العالمية.

وأضاف المدير العام لشركة "قنوات" بأن البرنامج يهم المشاهد العربي مع مصر رضا عبدالعال.

Advertisements

 

 يذكر أن شركة "قنوات" تعاقدت أيضًا على تولي إدارة الحسابات الرسمية للكابتن رضا عبدالعال ومحتوى الـ Digitalعلى اليوتيوب وفيسبوك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبدالعال يتعاقد مع "قنوات" لتقديم برنامج الأول من نوعه بالوطن العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا