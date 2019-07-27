تريزيجيه أساسي مع أستون فيلا في مباراته الودية

يستعد أستون فيلا لمواجهة نظيره تشارلتون في مباراة ودية، ضمن الاستعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزيالممتاز.
جاء محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي ضمن التشكيلة الأساسيةللفريق أمام تشارلتون، في أولى مشاركته مع الفيلا، بعد انضمامه للفريق قادمًا من قاسم باشا التركي.
يذكر أن المباراة ستنطلق الساعة الرابعة مساءً.
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