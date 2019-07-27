تريزيجيه أساسي مع أستون فيلا في مباراته الودية

يستعد أستون فيلا لمواجهة نظيره تشارلتون في مباراة ودية، ضمن الاستعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز. الممتاز. جاء محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي ضمن التشكيلة الأساسية للفريق أمام تشارلتون، في أولى مشاركته مع الفيلا، بعد انضمامه للفريق قادمًا من قاسم باشا التركي. للفريق أمام تشارلتون، في أولى مشاركته مع الفيلا، بعد انضمامه للفريق قادمًا من قاسم باشا التركي. يذكر أن المباراة ستنطلق الساعة الرابعة مساءً.

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