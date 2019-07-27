لاسارتي يفاضل بين ربيعة وياسر إبراهيم لمباراة القمة

يفاضل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بين الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم لقيادة دفاع الفريق في لقاء القمة أمام الزمالك غداً الأحد في ختام بطولة الدوري.

وعاد ياسر إبراهيم بعد رفع الإيقاف عنه في مباراة المقاولون بسبب الإنذار الثالث.

ويحسم لاسارتي عقب مران اليوم اللاعب الذي يقود خط الدفاع بجانب أيمن أشرف. في لقاء القمة أمام الزمالك غداً الأحد في ختام بطولة الدوري.وعاد ياسر إبراهيم بعد رفع الإيقاف عنه في مباراة المقاولون بسبب الإنذار الثالث.ويحسم لاسارتي عقب مران اليوم اللاعب الذي يقود خط الدفاع بجانب أيمن أشرف.

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