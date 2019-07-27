اقتربت صفقة انتقال الغاني جون أنطوي مهاجم فريق مصر المقاصة إلى نادي الزمالك من الفشل. وأكد مصدر مسئول داخل نادي المقاصة أن الصفقة في طريقها للفشل بسبب خلافات مالية بين اللاعب والزمالك في الساعات الماضية. مالية بين اللاعب والزمالك في الساعات الماضية. وكان المقاصة قد استغنى عن خدمات اللاعب إسلام جابر لصالح الزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة: صفقة انضمام جون أنطوي إلى الزمالك مهددة بالفشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.