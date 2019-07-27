نجم منتخب أوغندا يقترب من بيراميدز

توصل مسئولو نادي بيراميدز لاتفاق نهائي مع عبده دومالا، نجم المنتخب الأوغندي، ولاعب فريق كالمار السويدي، حول انتقاله لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي انضمام لومالا لصفوف بيراميدز بناء علي ترشيح الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق، والمدرب السابق للمنتخب الأوغندي.

وكان لومالا قد ظهر بشكل مميز مع المنتخب الأوغندي خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت بمصر. خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.ويأتي انضمام لومالا لصفوف بيراميدز بناء علي ترشيح الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق، والمدرب السابق للمنتخب الأوغندي.وكان لومالا قد ظهر بشكل مميز مع المنتخب الأوغندي خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت بمصر.

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