رياضة | وصول بعثة الرائد السعودي إلى بلجيكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول بعثة الرائد السعودي إلى بلجيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة فريق الرائد السعودي إلى بلجيكا من أجل الإستعداد للموسم القادم من الدوري السعودي للمحترفين حيث سيعسكر الفريق هناك حتى يوم الحادي عشر من شهر أغسطس وسيخوض الفريق أربعة مباريات تأهيلية من أجل تطوير مستوى الفريق وزيادة التجانس.

وقد نشر الحساب الرسمي للفريق عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة توضح وصول البعثة إلى مدينة بروكسل في بلجيكا من أجل التحضير للموسم القادم وضمان مركز جيد يليق بالفريق.

الجدير بالذكر أن فريق الرائد السعودي سيبدأ مشواره في الدوري السعودي للمحترفين يوم الثالث والعشرين من شهر أغسطس ضد فريق اتحاد جدة السعودي في مباراة ستكون كبيرة ومرتقبة بالطبع.