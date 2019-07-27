رياضة | عاجل - الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية.. نجم منتخب البرازيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يقترب من حسم أهم صفقاته الصيفية.. نجم منتخب البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية سعودية، عن اقتراب لوكاس ليما، صانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي، من الإنتقال لصفوف أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن إدارة أهلي جدة برئاسة أحمد الصائغ، وبدعم من الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على النادي، توصلت لاتفاق مع إدارة بالميراس من أجل انتقال اللاعب لصفوف الراقي مقابل ٨ مليون دولار.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الأنباء البرازيلية قد انتشرت في الفترة الماضية، والتي تشير إلى وجود عدة اجتماعات بين ممثل النادي الأهلي وإداراة بالميراس، تم الاتفاق خلالها على انتقال اللاعب ولم يتبقى سوى بعض الأمور الخاصة باللاعب من أجل الإعلان الرسمي عنها.