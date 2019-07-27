رياضة | القمة 118 | أبرز 10 هدافين في تاريخ ديربي القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القمة 118 | أبرز 10 هدافين في تاريخ ديربي القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية، وجبة كروية جديدة عندما يحل الأهلي ضيفا على نظيره الزمالك، مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري العام.

وستكون المباراة هي القمة التي تحمل رقم 118 بين الفريقين، كأشهر ديربي داخل القارة الإفريقية لما تحمله من طابع خاص جماهيريا وكرويا.

ورغم حسم الأهلي للقب بطولة الدوري العام قبل جولة أخيرة من المسابقة، إلا أن المباراة تظل هي المباراة الأشهر والأقوى وتعتبر بطولة خاصة للفريقين.

الأهلي يدخل المواجهة برصيد 77 نقطة في صدارة الجدول وبفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني والذي يمتلك 72 من النقاط.

وتشهد مباريات القمة أغلب مواجهتها العديد من الأهداف، وظهور بعض اللاعبين، والتي تكون تلك المباراة هي مفتاح تألقهم مستقبلا.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أبرز 10 هدافين لمباريات القمة من خلال التقرير الآتي:-

1- "عبدالكريم صقر"

يتربع عبدالكريم صقر لاعب الأهلي والزمالك السابق صدارة الهدافين برصيد 17 هدف، بواقع 10 أهداف مع المارد الأحمر و 7 أهداف للقلعة البيضاء.

2- "مصطفى كامل"

يحب مصطفى كامل طه نجم الزمالك والأهلي السابق، في المرتبة الثانية برصيد 15 هدفا، بواقع 12 هدف مع الأحمر و3 أهداف مع الأبيض.

3- "التتش"

ويأتي في المركز الثالث مختار التتش أسطورة النادي الأهلي على مر العصور برصيد 13 هدف.

4- "أبوتريكة"

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يتساوى محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق، مع التتش بنفس الرصيد من الأهداف وهم 13 هدف.

5- "متعب"

سجل عماد متعب لاعب الأهلي السابق، 10 أهداف طوال مبارياته بالقمة.

6- "جمال حمزة"

يأتي جمال حمزة لاعب الزمالك السابق، بالمركز السادس برصيد 9 أهداف.

7- "حسام حسن"

ويتواجد العميد حسام حسن لاعب الأهلي والزمالك السابق، ضمت قائمة الهدافين بعدما سجل 9 أهداف بواقع 5 مع الأهلي، و 4 مع الزمالك.

8- "صالح سليم"

نجح صالح سليم أسطورة النادي الأهلي السابق، في كتابة اسمه بقائمة هدافي القمة برصيد 8 أهداف.

9- "الحامولي"

سجل علاء الحامولي لاعب الزمالك السابق، 8 أهداف.

10- "مكاوي"

أحرز أحمد مكاوي لاعب الأهلي السابق، 7 أهداف في شباك الزمالك بمباريات القمة.