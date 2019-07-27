رياضة | إنتر ميلان يهزم باريس سان جيرمان بركلات الترجيح وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يهزم باريس سان جيرمان بركلات الترجيح وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق إنتر ميلان في تحقيق الفوز على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق.

ويستعد كلا الفريقان للموسم الجديد بعدد من المباريات الودية، حيث يرغب باريس سان جيرمان الفرنسي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع الألقاب المحلية التي يحققها كس موسم.

بينما يريد فريق إنتر ميلان مع أنطونيو كونتي مدربه الجديد في المنافسة على لقب الكالتشيو الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات عديدة، وعودة الإنتر للمنافسة أوروبيا أيضاً.