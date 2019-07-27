رياضة | لاعب النصر السعودي يقترب من الرحيل على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب النصر السعودي يقترب من الرحيل على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مهاجم فريق النصر السعودي اللاعب فراس البريكان من الرحيل عن صفوف الفريق ولكن ليس على سبيل البيع النهائي ولكن على سبيل الإعارة في ظل صعوبة مشاركة اللاعب في حالة إستمراره مع الفريق.

وكشف موقع (سعودي سبورت) أن مجلس إدارة الفريق قد وصله عرض رسمي من نادي الإتفاق السعودي بشأن إستعارة اللاعب لمدة موسم وهو الأمر الذي سيعرضه مجلس إدارة الفريق على المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

الجدير بالذكر أن فريق النصر السعودي قد توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع نادي الهلال السعودي وهو الأمر الذي يتمنى أعضاء مجلس إدارة الفريق وجماهير النادي في تكراره للعام الثاني على التوالي ولذلك سيتم تدعيم الفريق في كل المراكز التي ستحتاج إلى تدعيم.