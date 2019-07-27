رياضة | رد فعل غريب من زيدان بعد كارثة أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل غريب من زيدان بعد كارثة أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب الخسارة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف من ​أتلتيكو مدريد​ في ​كأس الأبطال الدولية​ بأنه مقتنع بأنه موسمه سيكون جيدا مع الفريق.

وقال زيدان في تصريحات صحفية نقلها موقع جول : "ما حدث هو أننا دخلنا اللعبة بشكل سيئ للغاية أمام منافسة عالية المستوى، دخلنا بشكل سيئ للغاية".

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وأضاف: "في ثماني دقائق تأخرنا 0-2، كان الشوط الأول صعباً، لم ندخل أبدًا في اللعبة، لقد افتقرنا إلى كل شيء خاصة القوة".

وتابع: "لقد سجلوا سبعة أهداف، لا يمكن أن يحدث ذلك، هذا معروف أيضًا للاعبين الذين يشعرون بخيبة أمل، ليس عليك أن تدور في الأمر، إنها لعبة ما قبل الموسم، لقد كانوا أفضل في كل شيء، ليس هناك المزيد لقوله".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً : "سنشعر بالحماس، ليس لدي شك في ذلك، سيكون موسمنا جيدًا، أنا مقتنع، اليوم لا يمكننا أن نكون سعداء. بالنسبة للباقي، أنا مقتنع بأن لدي فريقًا منافسا بشكل جيد للغاية. هذا كل شيء، يجب أن نعود ونحصل على قسط من الراحة".