رياضة | مدرب أسوان لـ "الخليج 365 الرياضي": نجحنا في ضم لاعبين مميزين.. وننتظر دعم أكبر قبل بداية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أسوان لـ "الخليج 365 الرياضي": نجحنا في ضم لاعبين مميزين.. وننتظر دعم أكبر قبل بداية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني لنادي أسوان، الكابتن "مجدي عبد العاطي"، بأنه قد نجح في إقناع عدد من اللاعبين المميزين بالإنضمام إلى صفوف نادي أسوان خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك على الرغم من كون هؤلاء اللاعبين كانت لديهم عروض آخرى من أندية في الدوري الممتاز.

وفي حديث خاص لموقع الخليج 365 الرياضي، أكد الكابتن "مجدي عبد العاطي" بأن إنضمام هؤلاء اللاعبين إلى الفريق جاء بسبب حديث الجهاز الفني معهم وإقناعهم بالإنتقال إلى نادي أسوان، الذي يرغب في أن يكون "الحصان الأسود" لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2019-2020

ختم الكابتن "مجدي عبد العاطي" تصريحاته قائلًا: "نريد تقديم أداء مميز في الموسم الجديد، وحصلنا على توقيع عدد من اللاعبين بعد منافسة قوية مع عدة أندية، ولكن لازالنا في إنتظار الحصول على دعم حقيقي على كافة المستويات، لكي يظهر الفريق الأول لنادي أسوان بأفضل شكل ممكن في مسابقة الدوري".

ويذكر بأن نادي أسوان كان قد تربع على قمة مجموعة الصعيد في الممتاز ب، وقدم أداء رائع في الموسم الماضي نال إستحسان الجميع تحت قيادة الكابتن "مجدي عبد العاطي" وجهازه المعاون، ليصعد الفريق إلى الدوري الممتاز من جديد بعد غياب دام لموسمين.