رياضة | الترسانة يستغني عن 4 لاعبين استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة يستغني عن 4 لاعبين استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة، بالإستغناء عن أربعة لاعبين من قوام الفريق الحالي، استعداداً للموسم الجديد من الممتاز "ب".

وشملت قائمة الإستغناءات الثلاثي عماد حلمي، قلب الدفاع، والإفريقي رزاق ابو بكر وعاصم شيكا إضافة إلى عصام عمران الوافد الجديد من صفوف الإعلاميين.

وحصل مجلس إدارة الترسانة مؤخراً على توقيع 4 لاعبين فقط وهم أحمد حسين حارس المريخ، وعمر جابر حارس الفيوم، وسيد حمدي مهاجم بورتو، وأحمد عارف مهاجم السكة الحديد.