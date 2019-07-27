رياضة | قبل سباعية أتلتيكو.. خماسيات وسداسيات ضمن أكبر الهزائم لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل سباعية أتلتيكو.. خماسيات وسداسيات ضمن أكبر الهزائم لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح نادي أتلتيكو مدريد في نتيجة غير متوقعة نظيره ريال مدريد بسبعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما بالكأس الدولية للأبطال وذلك صباح اليوم السبت.

وجاءت سباعية أتلتيكو مدريد في شباك ريال مدريد عن طريق كلاً من؛ دييجو كوستا "4 أهداف" وجواو فيليكس وأنخيل كوريا وفيتولو، بينما سجل ثلاثية النادي الملكي كلاً من؛ ناتشو وكريم بنزيما وهيرنانديز.

وأعادت تلك الهزيمة الثقيلة لأذهان جماهير نادي ريال مدريد بعض النتائج "المذلة" التي خرج بها الفريق في السابق، وتعد تلك الهزيمة هي مؤشر سيء للمدرديستا قبل الموسم الجديد 2019/2020.

وفيما يلي يسترجع لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز وأشهر الهزائم المذلة التي تلقاها نادي ريال مدريد قبل هزيمة أتلتيكو الثقيلة اليوم:

- ثمانية إسبانيول:

تعرض فريق ريال مدريد لهزيمة فاضحة أمام إسبانيول في بطولة الدوري الإسباني بموسم 1929-1930، حيثُ خسر بنتيجة 8-1.

- سقطات ضد البارسا:

7-2: خسر فريق ريال مدريد من برشلونة بتلك النتيجة في الدوري الاسباني خلال المباراة التي كانت عام 1950.

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6-2: سقط الملكي أما برشلونة بهذه النتيجة في المباراة التي جمعتهما عام 2009 علي ملعب سانتياجو برنابيو.

5-0: فاز برشلونة على ريال مدريد بهذه النتيجة في مباراة الكلاسيكو بالدوري الاسباني عام 1974، وحقق وقتها البارسا لقب الليجا.

5-0: خماسية جديدة سجلها نادي برشلونة أمام ريال مدريد في المباراة التي أقيمت بينهما في الدوري الاسباني عام 1994.

5-0: خسر الملكي مجدداً أمام فريق برشلونة بخماسية نظيفة وكانت عام 2010 حيثُ سجلها تشافي وبيدرو ودافيد فيا "هدفين" وجيفرين.

- سداسية سرقسطة:

نادي ريال سرقسطة حقق انتصاراً عريضاً على ريال مدريد بنتيجة 6-1 في الدوري الاسباني موسم 1974-1975، وكرر سرقسطة هذه النتيجة أمام الأبيض مرتين وذلك في دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عامي 1999 و2006.

- خماسية ميلان:

تلقى ريال مدريد هزيمة بخماسية نظيفة أمام نظيره ميلان الإيطالي في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بموسم 1988-1989.