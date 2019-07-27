رياضة | 8 معلومات لا تفوتك عن المجري "فرانس كاراكو" حكم القمة 118

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 معلومات لا تفوتك عن المجري "فرانس كاراكو" حكم القمة 118 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها غدا الأحد في ختام مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019) إلى طاقم حكام دولي مجري بقيادة "فرانس كاراكو".

ويعاون "كاراكو" في إدارة لقاء "القمة 118" كل من: إشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش (مساعدين) وآدام فوركش (حكم رابع).

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز المعلومات عن المجري "كاراكو" حكم لقاء القمة 118:-

1- فرانس كاراكو من مواليد 6 أبريل عام 1983 يبلغ من العمر (36 عامًا)

2- حصل المجري "فرانس كاراكو" على الشارة الدولية في يناير لعام 2016.

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3- أدار "كاراكو" أول مباراة له في الدوري المجري يوم 4 أبريل لعام 2015 بين فريقي كيتشكيميتي تي إي، وغيور تورنا أوزتالي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

4- أدار الحكم المجري 139 مباراة خلال مشواره التحكيمي في مختلف البطولات منها 49 مباراة بالدوري المجري.

5- أشهر "كاراكو" البطاقة الصفراء 648 مرة خلال مسيرته التحكيمية، والبطاقة الحمراء 54 مرة( 28 مباشرة - 26 مرة بعد إنذارين)، كما احتسب 55 ركلة جزاء.

6- لم يدير الحكم المجري "كاراكو" أي مباراة في بطولات أوروبا للأندية (دوري أبطال أوروبا - الدوري الأوروبي)، واكتفي بإدارة بعض المباريات بالتصفيات المؤهلة للبطولتين.

7- لم يسبق لـ"كاراكو" إدارة أي مباراة للأندية أو المنتخبات المصرية خلال مشواره التحكيمي حتي الآن.

8- يبدو أن كاراكو يعشق البطاقات الملونة، حيث أنه أدار 19 مباراة فقط الموسم الماضي، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 104 مرة، والبطاقة الحمراء 9 مرات، واحتسب 12 ركلة جزاء.