رياضة | خاص - إف سي مصر يستغني عن ثلاثة لاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - إف سي مصر يستغني عن ثلاثة لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر بالإستغناء عن ثلاثة لاعبين من قوام الفريق، استعداداً للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن محمد صلاح المدير القني لنادي مصر، قرر الإستغناء عن خدمات الثلاثي مؤمن محسن، وحميده علي، ومحمد سمارة.

وكان الثلاثي قد إنضوا لفريق إف سي مصر خلال فترة الإنتقالات الشتوية السابقة، وسبق لمؤمن محسن اللعب في القناة، وحميده علي في اتحاد الشرطة، ومحمد سمارة في المنيا.