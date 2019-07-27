رياضة | الزمالك يذبح عجل قبل موقعة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يذبح عجل قبل موقعة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسؤولو نادي الزمالك بذبح عجل قبل مواجهة الابيض المرتقبة أمام الأهلي في ختام بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.

وحرص مجلس الزمالك على ذبح عجل من اجل فك النحس الذي يلازم الفريق قبل مواجهة القمة، حيث قام المجلس الابيض بذبح العجل خارج النادي قبل توزيعه على المحتاجين.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي غدا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري المصري العام.