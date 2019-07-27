رياضة | حمدالله يقود النصر للتعادل أمام إشتوريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدالله يقود النصر للتعادل أمام إشتوريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض نادي إشتوريل البرتغالي نتيجة التعادل الإيجابي على نظيره النصر السعودي، بهدفين لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما ظهر اليوم.

وتقدم الفريق البرتغالي في النتيجة مبكرًا، قبل أن يرد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله بهدف التعادل، بعد متابعة أكثر من رائعة لتسديدة فهد القوية، ليسكنها هداف العالمي الشباك بنجاح.

وفي الدقيقة 53 من زمن المباراة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء نفذها حمدالله بنجاح ليضيف ثاني أهداف فريقه وأهدافه، قبل أن يدرك إشتوريل التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

ويذكر أن النصر تغلب في أول مباراتين على أندية ساكفنيز والتي انتهت بنتيجة 3/0، وكالداس بهدف نظيف، وذلك ضمن معسكر النصر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.