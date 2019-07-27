اونلاين | كورة لايف Trézéguet مشاهدة مباراة أستون فيلا وتشارلتون أثلتيك بث مباشر Yalla Shoot أستون فيلا بمشاركة تريزيجيه يوتيوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف Trézéguet مشاهدة مباراة أستون فيلا وتشارلتون أثلتيك بث مباشر Yalla Shoot أستون فيلا بمشاركة تريزيجيه يوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث المباشر لمباراة أستون فيلا وفريق تشارلتون أتليتك، والتي ستقام اليوم السبت في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن المباريات الاستعدادية للموسم المقبل YALA SHOOOT PLUS، مباراة أستون فيلا وتشارلتون أتليتك يلا شوت.

كورة ستار وتعد هذة المباراة هي الأولى لمحمود حسن تريزيجيه المحترف المصري مع فريق استون فيلا YALA KOORA، وسيبدأ في التشكيل الأساسي بجانب المصري الآخر أحمد المحمدي KOORA LIVE.

يلا شوت حصري وانتقل تريزيجيه في الفترة الأخيرة من فريق قاسم باشا التركي إلى أستون فيلا، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه في بطولة كأس الأمم الأفريقية تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر البث المباشر للأسطورة مباراة أستون فيلا وتشارلتون أتليتك KORAHD.