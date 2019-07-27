شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مجري يدير قمة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها غدا في ختام مسابقة الدوري الممتاز، إلى طاقم تحكيم دولي مجري، بقيادة فرانس كاراكو «حكم ساحة»، ويعاونه كل من اشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش «مساعدين»، بالإضافة إلى أدام فوركش «حكم رابع».

كانت لجنة الحكام قد خاطبت ثمانية اتحادات أوروبية، إلا أنها اعتذرت لبدء الحكام بها معسكرات إعداد للموسم الجديد.

يلتقي غدا الأهلي والزمالك في آخر مباراة ببطولة الدوري الجولة 34، والذي توج الأهلي بلقبه رسميا بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، وأصبح الفارق مع أقرب منافسيه 5 نقاط.