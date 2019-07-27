الارشيف / اخبار الرياضه

طاقم تحكيم مجري يدير قمة الأهلي والزمالك

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مجري يدير قمة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها غدا في ختام مسابقة الدوري الممتاز، إلى طاقم تحكيم دولي مجري، بقيادة فرانس كاراكو «حكم ساحة»، ويعاونه كل من اشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش «مساعدين»، بالإضافة إلى أدام فوركش «حكم رابع».

كانت لجنة الحكام قد خاطبت ثمانية اتحادات أوروبية، إلا أنها اعتذرت لبدء الحكام بها معسكرات إعداد للموسم الجديد.

يلتقي غدا الأهلي والزمالك في آخر مباراة ببطولة الدوري الجولة 34، والذي توج الأهلي بلقبه رسميا بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، وأصبح الفارق مع أقرب منافسيه 5 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طاقم تحكيم مجري يدير قمة الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا