شكرا لقرائتكم خبر عن مدربو الزمالك المحليون في «القمة».. 3 انتصارات تاريخية ونهاية إخفاق دام 22 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قمة الدوري الممتاز التي تجمع الأهلي بالزمالك في برج العرب مساء غد الأحد، بالجولة الختامية للمسابقة.

وعلى الرغم من حسم الأهلي للقب بالفوز على المقاولون في مباراته الماضية وعدم تأثر تتويجه بأي نتيجة يسفر عنها لقاء الغد، إلا أن القمة المصرية تبقى لها أسرارها الخاصة ورونقها وبريقها وتعتبر بمثابة بطولة خاصة ومميزة للفائز بها.

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انتفاضة متأخرة لمدربي الزمالك المحليين شهدتها المواسم الأخيرة بلقاءات القمة أمام الأهلي، وهو ما يجعل أنصار النادي الأبيض يتفاءلون بوجود خالد جلال، على رأس الجهاز الفني للفريق في مواجهة الغد.

الزمالك استمر عاجزاً عن تحقيق الفوز على الأهلي بقيادة فنية وطنية على مدار 22 عاماً متتالياً في جميع المسابقات والمناسبات، فظل أنصار ميت عقبة يعيشون على ذكرى الفوز الذي تحقق في ولاية الراحل محمود الجوهري في ختام الدوري موسم 1993-1994 والذي جاء بتوقيع إيمانويل إيمونيكي ومحمد صبري، إلى أن تمكن مؤمن سليمان من قيادة الفارس الأبيض لأول فوز بقيادة محلية بعد 22 عاماً في القمة بنهائي كأس مصر موسم 2015-2016 بنتيجة (3/1).

واستمرت غزوات المدربين المحليين للزمالك في مواجهات القمة أمام الأهلي، فاستطاع محمد حلمي من قيادة الفارس الأبيض للقب السوبر في فبراير من عام 2017 بالإمارات، عبر ركلات الترجيح عقب سيطرة التعادل السلبي على أحداث 120 دقيقة متواصلة، ليحقق الزمالك أول لقب للسوبر أمام الأهلي، بعدما خسر أمامه اللقب في 3 مرات سابقة.

من جديد ينجح مدير فني وطني في إلحاق الأهلي الخسارة بمباريات القمة، ويقود خالد جلال فريق نادي الزمالك للفوز على المارد الأحمر في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي بهدفين مقابل هدف، ويتمكن الأبيض بقيادة فنية محلية في تحقيق أول انتصار على الأهلي بالدوري منذ 11 عاماً، وهو السيناريو الذي يتمنى أنصار الزمالك تكراره مع جلال في مواجهة الغد.