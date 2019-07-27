شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم لشباب اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي مساء اليوم السبت، منتخب مصر للشباب لكرة اليد، نظيره الفرنسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم المقامة في إسبانيا.

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يدخل المنتخب المصري اللقاء الذي ينطلق في السادسة مساء اليوم، مع حلم الوصول إلى المباراة النهائية والتواجد على منصة التتويج العالمية.

ويسعى منتخب شباب كرة اليد لمواصلة النتائج الجيدة التي حققها منذ انطلاق المنافسات بالفوز في 7 مباريات متتالية، حيث حقق الفوز على أستراليا في افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا بنتيجة 47 / 30، وهزم السويد 32 /22، كما حقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36، وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32 ليحقق العلامة الكاملة في مباريات دور المجموعات.

ثم حقق منتخب مصر لشباب اليد الفوز على منتخب صربيا بنتيجة 30- 29 ضمن مباريات دور الـ16 للبطولة، تلاه الفوز على نظيره النرويجي بنتيجة 29 / 27 في ربع نهائى كأس العالم وتأهل إلى المربع الذهبي، ليواجه فرنسا مرة أخرى بعد لقائهم بدور المجموعات.