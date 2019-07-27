شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن شفاء عمار حمدي من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من مران اللاعبين الغائبين عن معسكر الفريق المقام بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الزمالك غدا في ختام منافسات الدوري.

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وغاب عمار عن تدريبات الفريق الجماعية قبل السفر إلى الإسكندرية؛ بسبب تعرضه لكدمة في وجه القدم خلال مشاركته في مران الفريق.

وتماثل اللاعب للشفاء، وشارك في جزء من المران الجماعي اليوم السبت، الذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة؛ في إطار التحضير للفترة المقبلة.

ويعسكر الأهلي في الإسكندرية منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث خاض الفريق مباراة المقاولون العرب، فيما يلتقي غدا مع الزمالك في أخر مباراة ببطولة الدوري، والذي توج الأهلي بلقبه رسميا بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، وأصبح الفارق مع أقرب منافسيه 5 نقاط.