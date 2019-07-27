شكرا لقرائتكم "احمر × اسود".. شباب اليد بألوان علم مصر أمام فرنسا بنصف نهائى المونديال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب شباب اليد مواجهة مهمة فى السادسة مساء اليوم السبت ، أمام فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا . و من جانبه أكد طارق محروس المدير الفنى للمنتخب على ارتداء شباب اليد القميص الأحمر والشورت الأسود أمام فرنسا الليلة . Advertisements تأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثماانية . كما تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بألفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ثم تخطى المنتخب الوطنى نظيره منتخب النرويج وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق ألفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.

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