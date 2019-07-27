بأمر الجبلاية .. تأخر مستحقات مادية شهرين = رحيل اللاعب مجانا عن فريقه...

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جدة - عمرو شويل بعد أن أرسل اتحاد الكرة تعليمات القيد المحلى للأندية خلال الساعات الأخيرة، خاصة وأن باب القيد للموسم الجديد سينطلق بعد غد الاثنين ، يحق لأى لاعب مرتبط بعقد مع الاندية المصرية المشاركة فى الموسم الكروى الجديد 2019 -2020 ، فى الرحيل مجانا عن ناديه فى حالة عدم الحصول على مستحقاته لمدة شهرين ،
وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقى المقرر 30 يونيو وأمهلها شهراً إضافياً بناءً على طلب الاتحاد المصرى.
وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلى يوم 29 يوليو، فيما تحدد يوم 31 يوليو موعداً لنهاية القيد الأفريقى للأندية المصرية الأربعة المشاركة فى بطولتى الأندية الأفريقية، وهى الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى.
كما قرر اتحاد الكرة السماح للأندية بقيد 30 لاعباً فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق 19 سبتمبر المقبل، مع عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعباً.
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