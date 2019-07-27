شكرا لقرائتكم نور الشربيني تهنئ فريدة عثمان لحصولها على برونزية العالم للسباحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت نور الشربيني بطلة العالم للاسكواش والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، على تقديم التهنئة للبطلة المصرية فريدة عثمان، وذلك بعد تتويجها ببرونزية بطولة العالم للسباحة. وكتبت نور الشربيني عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك: مبرووك لفريدة عثمان التتويج ببرونزية منافسات 50 متر فراشة في بطولة العالم للسباحة، وبالتوفيق في أولمبياد طوكيو إن شاء الله . Advertisements وفازت السباحة العالمية فريدة عثمان بالميدالية البرونزية فى بطولة العالم بسباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.47. وتأهلت السباحة المصرية فريدة عثمان إلى نهائى منافسات 50 متر فراشة فى بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في كوريا الجنوبية. واحتلت فريدة عثمان المركز الخامس فى منافسات نصف النهائي بزمن قدره 25.79 ثانية لتحجز مقعدها في النهائي المقرر إقامته بين أفضل 8 لاعبات فى العالم.

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