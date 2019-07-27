موعد مباراة شباب اليد أمام فرنسا.. الفراعنة vs الديوك فى مونديال إسبانيا...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة شباب اليد أمام فرنسامواجهة مهمة فى السادسة مساء اليوم، السبت ، يخوضها منتخب شباب اليد أمام فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى إسبانيا .
موعد مباراة شباب اليد أمام فرنسا
وتأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثماانية ، ومن جانبه أكد طارق محروس المدير الفنى للمنتخب على التحرك إلى صالة بونتيفيدرا التى ستستضيف اللقاء فى تمام الرابعة عصرا.
موعد مباراة شباب اليد أمام فرنساكما تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بألفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ثم تخطى المنتخب الوطنى نظيره منتخب النرويج وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق ألفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.
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