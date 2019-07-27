شكرا لقرائتكم شباب الطائرة يفوز على تونس 3-1 ويحتل المركز الـ13 ببطولة العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع منتخب شباب الكرة الطائرة، بتحقيق الفوز على نظيره التونسى بنتيجة 3 / 1 فى إطار ختام مبارياته لتحديد مراكز بطولة العالم المقامة فى البحرين ، لينهى مشواره فى المركز الـ 13 . و نجح منتخب شباب الطائرة فى تحقيق الفوز على كل من ، بورتريكو3 /2 و كندا 3 /1 قبل أن يهزم المغرب أمس بنفس النتيجة فى لقاءات تحديد المراكز. Advertisements وشهد الدور الأول خسارة الفراعنة فى جميع لقاءاته ضمن منافسات المجموعة الثانية أمام الأرجنتين وكوبا وكوريا الجنوبية. واستعد منتخبنا الوطنى بقيادة مديره الفنى حسام عبد العزيز لهذه البطولة بمعسكر مغلق فى بولندا .

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