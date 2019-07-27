شكرا لقرائتكم ميدالية جديدة.. فريدة عثمان الفراشة البرونزية فى بطولة العالم للسباحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حققت السباحة العالمية فريدة عثمان بالميدالية البرونزية ببطولة العالم في سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 25.47. واحتلت فريدة عثمان المركز الخامس في منافسات نصف النهائي بزمن قدره 25.79 ثانية لتحجز مقعدها في النهائي المقرر إقامته بين أفضل 8 لاعبات في العالم. Advertisements وتأهلت السباحة المصرية فريدة عثمان إلى نهائي منافسات 50 متر فراشة في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة في كوريا الجنوبية.

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